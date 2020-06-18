Healthcare
June 18, 2020 / 4:45 AM / Updated 22 minutes ago

BRIEF-Moody's Says Coronavirus Shock May Leave Some Permanent Scars On The Global Economy

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Moody’s Investors Service:

* MOODY’S SAYS FRAGMENTED GLOBAL TRADE AND FURTHER TECH DISRUPTION IN “NEW NORMAL” AFTER COVID-19

* MOODY’S SAYS THE CORONAVIRUS SHOCK MAY LEAVE SOME PERMANENT SCARS ON THE GLOBAL ECONOMY, INCLUDING A LONG-LASTING SLOWDOWN IN GROWTH IN MANY COUNTRIES

* MOODY’S SAYS INCOME INEQUALITY WILL WIDEN, AS WILL THE ECONOMIC DISPARITY BETWEEN EMERGING AND ADVANCED ECONOMIES

* MOODY’S SAYS GLOBAL TRADE WILL BECOME MORE FRAGMENTED AS THE TREND TOWARDS A MORE PROTECTIONIST GLOBAL ECONOMY WILL LIKELY GAIN SPEED AFTER COVID-19 Source text for Eikon:

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