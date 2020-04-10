Healthcare
April 10, 2020 / 3:09 PM / in an hour

BRIEF-Moody's Says Coronavirus Stimulus Will Lessen Economic Pain, But Credit Climate Will Remain Difficult

1 Min Read

April 10 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS CORONAVIRUS STIMULUS WILL LESSEN ECONOMIC PAIN, BUT CREDIT CLIMATE WILL REMAIN DIFFICULT

* MOODY’S SAYS EXPECTS CREDIT CONDITIONS WILL LIKELY REMAIN DIFFICULT FOR MANY PUBLIC AND PRIVATE DEBT ISSUERS IN U.S. OVER THE COMING MONTHS

* MOODY’S SAYS CORONAVIRUS RESCUE PACKAGE WILL HELP CONTAIN DAMAGE TO U.S. ECONOMY AND FACILITATE A RECOVERY ONCE CORONAVIRUS IS CONTAINED

* MOODY’S SAYS GIVEN DEPTH, BREADTH & NATURE OF SHOCK, STIMULUS MEASURES TO NOT BE SUFFICIENT TO PREVENT A RECESSION OR A SHARP RISE IN UNEMPLOYMENT IN U.S. Source text for Eikon:

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