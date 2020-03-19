Healthcare
March 19, 2020 / 6:02 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Moody's Says Coronavirus To Sharply Weaken Consumer Spending Across Europe; Extent Of Rebound Uncertain

1 Min Read

March 19 (Reuters) - MOODY’S:

* MOODY’S SAYS CORONAVIRUS TO SHARPLY WEAKEN CONSUMER SPENDING ACROSS EUROPE; EXTENT OF REBOUND UNCERTAIN

* MOODY’S SAYS CONSUMERS IN EUROPE WILL BE MOST SENSITIVE TO WEAKER EMPLOYMENT PROSPECTS AND WAGE GROWTH

* MOODY’S SAYS CORONAVIRUS PANDEMIC WILL TRIGGER SHARP DETERIORATION IN EUROPEAN UNION CONSUMER SPENDING IN FIRST HALF OF YEAR

* MOODY’S SAYS EUROPEAN UNION’S POSITIVE FUNDAMENTALS BEFORE CORONAVIRUS OUTBREAK WILL LIKELY SUPPORT CONSUMPTION ONCE VIRUS IS CONTAINED Source text for Eikon:

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