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BRIEF-Moody's Says Denmark's Credit Profile Reflects High Wealth Levels, Resilient Economy
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#Financials
December 6, 2017 / 7:38 PM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Moody's Says Denmark's Credit Profile Reflects High Wealth Levels, Resilient Economy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Moody’s :

* SAYS DENMARK‘S CREDIT PROFILE REFLECTS HIGH WEALTH LEVELS, RESILIENT ECONOMY & ROBUST PUBLIC FINANCES

* SAYS COMBINATION OF HIGH & RISING HOUSE PRICES AND A VERY LOW INTEREST RATE ENVIRONMENT COULD POSE A RISK TO DENMARK‘S GROWTH OUTLOOK

* SAYS DENMARK‘S VERY HIGH FISCAL STRENGTH REFLECTS DEBT BURDEN THAT COMPARES FAVORABLY TO SIMILAR-RATED PEERS, STRONG DEBT AFFORDABILITY METRICS

* SAYS DENMARK‘S CREDIT CHALLENGES ARE MAINLY RELATED TO ITS FINANCIAL SECTOR AND RELIANCE OF MORTGAGE CREDIT INSTITUTIONS ON WHOLESALE FUNDING Source text for Eikon:

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