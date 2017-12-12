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December 12, 2017 / 2:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Moody's Says Economy-Wide Leverage In China Will Continue To Increase

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) -

* MOODY‘S SAYS ECONOMY-WIDE LEVERAGE IN CHINA WILL CONTINUE TO INCREASE, ALBEIT AT A SLOWER PACE THAN BEFORE

* MOODY‘S SAYS RISING EARNINGS GROWTH IS HELPING IMPROVE THE CREDIT PROFILES OF THE CHINA‘S NON-FINANCIAL CORPORATES

* MOODY‘S SAYS IN 2018, EBITDA GROWTH WILL OUTPACE DEBT GROWTH FOR THE MAJORITY OF THE RATED CHINESE SOES

* MOODY‘S SAYS REMAINS UNCLEAR WHETHER INCREASED CENTRALIZATION OF AUTHORITY IN CHINA WILL RESULT IN ACCELERATION OF PACE OF REFORM

* MOODY'S - HAS STABLE OUTLOOKS FOR ALL KEY AREAS OF OPERATING ENVIRONMENT IN CHINA ; SEES LIQUIDITY AND PROFITABILITY AS DETERIORATING‍​ Source text: bit.ly/2C4yJVz ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

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