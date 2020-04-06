Healthcare
April 6, 2020 / 7:35 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Moody's Says European Coronavirus Support Packages Will Not Fully Offset Economic Damage From Fighting The Pandemic

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS EUROPEAN CORONAVIRUS SUPPORT PACKAGES WILL NOT FULLY OFFSET ECONOMIC DAMAGE FROM FIGHTING THE PANDEMIC

* MOODY’S SAYS POSITIVE EFFECTS FROM GOVERNMENT SUPPORT PROGRAMMES WILL NOT COMPLETELY OFFSET ECONOMIC, FINANCIAL DAMAGE ARISING FROM FIGHTING THE PANDEMIC

* MOODY’S, ON EUROPEAN CORONAVIRUS SUPPORT PACKAGES, SAYS CREDIT IMPLICATIONS OF LOAN GUARANTEES WILL LARGELY DEPEND ON BANK IMPLEMENTATION

* MOODY’S, ON EUROPEAN CORONAVIRUS SUPPORT PACKAGES, SAYS FISCAL COST OF GOVERNMENT SUPPORT MEASURES IS LIKELY TO BE SUBSTANTIAL

* MOODY’S SAYS GOVERNMENT SUPPORT PACKAGES WILL SOFTEN ECONOMIC DISRUPTIONS FOR EUROPEAN HOUSEHOLDS, BUSINESSES

* MOODY’S -SUPPORT PACKAGES WILL SOFTEN DISRUPTIONS FOR HOUSEHOLDS & BUSINESSES, WHICH WILL LIMIT HARM TO PRIVATE SECTOR LIQUIDITY, CASH FLOW IN NEAR TERM

* MOODY’S SAYS GOVERNMENT MEASURES SUCH AS DEBT PAYMENT MORATORIA COULD WEAKEN EUROPEAN BANK ASSET QUALITY AND REDUCE CASH FLOW FOR SECURITISATIONS Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below