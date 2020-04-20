Healthcare
April 20, 2020 / 10:17 AM / a few seconds ago

BRIEF-Moody's Says European Nonfood Retailers' Credit Quality At Risk Of Further Erosion As Coronavirus Causes Unprecedented Shock

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS EUROPEAN NONFOOD RETAILERS’ CREDIT QUALITY AT RISK OF FURTHER EROSION AS CORONAVIRUS CAUSES UNPRECEDENTED SHOCK

* MOODY’S SAYS MOST EUROPEAN NONFOOD RETAILERS WILL EMERGE FROM CORONAVIRUS CRISIS WITH WEAKER CREDIT FUNDAMENTALS

* MOODY’S SAYS SOME EUROPEAN NONFOOD RETAILERS MAY NOT BE ABLE TO RESTORE CREDIT QUALITY TO PRE-CORONAVIRUS LEVELS FOR SOME TIME, IF EVER

* MOODY’S SAYS EUROPEAN RETAILERS SELLING DISCRETIONARY PRODUCTS,WITH LARGE STORE NETWORKS, LITTLE/NO ONLINE PRESENCE TO BE HARDEST HIT BY CORONAVIRUS Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below