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April 2, 2018 / 4:40 PM / a day ago

BRIEF-Moody's Says Global Economic Growth "Will Hit A High Water Mark" In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS GLOBAL ECONOMIC GROWTH TO HIT HIGH WATER MARK IN 2018, SUPPORTED BY FAVORABLE FINANCIAL CONDITIONS, RESILIENT CONSUMER & BUSINESS SENTIMENT

* MOODY’S SAYS IT SEES UPSIDE GROWTH POTENTIAL FOR GLOBAL ECONOMIC GROWTH EMANATING FROM EMERGING TECHNOLOGIES, LIKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

* MOODY’S SAYS SHOULD TRADE TENSIONS BOIL OVER, THEY WOULD POSE RISK TO OTHERWISE POSITIVE OUTLOOK FOR GLOBAL ECONOMIC GROWTH

* ‍MOODY’S SAYS MOVEMENT TOWARD BATTERY ELECTRIC VEHICLES IS A CREDIT NEGATIVE FOR AUTO MANUFACTURERS WHO WILL NEED TO INVEST IN EMERGING TECHNOLOGIES​

* MOODY’S SAYS IN 2018, RISING INFLATION WILL CALL FOR TIGHTER MONETARY POLICY, & THIS WILL THEN MODERATE GROWTH, BRINGING IT CLOSER TO THE LONG TERM TREND Source text for Eikon:

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