Healthcare
March 16, 2020 / 5:31 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's Says Global Travel-Related Sectors Hardest Hit As Coronavirus Restricts Movement, Disrupts Supply Chains

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS GLOBAL TRAVEL-RELATED SECTORS HARDEST HIT AS CORONAVIRUS RESTRICTS MOVEMENT, DISRUPTS SUPPLY CHAINS

* MOODY’S SAYS COMPANIES’ ABILITY TO WEATHER CORONAVIRUS IMPACT WILL BE TESTED FURTHER IF EFFECTS SPILL INTO H2

* MOODY’S SAYS GLOBAL AUTOMAKERS ARE UNDER GREAT PRESSURE AMID CORONAVIRUS OUTBREAK BECAUSE OF THEIR RELIANCE ON INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS

* MOODY’S - PASSENGER AIRLINES, SHIPPING, AND LODGING & LEISURE SECTORS HARDEST HIT FROM CORONAVIRUS

* MOODY’S SAYS ITS ASSESSMENT IS BASED ON ITS BASELINE SCENARIO, WHICH ASSUMES NORMALIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN H2 2020 Source text for Eikon:

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