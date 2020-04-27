Healthcare
April 27, 2020 / 4:06 PM / in 2 hours

BRIEF-Moody's Says Latin American High Yield Issuance In Q1 2020 Was Below Same Quarter In Previous Years

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS LATIN AMERICAN HIGH YIELD ISSUANCE IN Q1 2020 WAS BELOW THE SAME QUARTER IN PREVIOUS YEARS

* MOODY’S SAYS REGIONAL HIGH-YIELD ISSUANCE TO REMAIN SUBDUED IN Q2 AS CORONAVIRUS PANDEMIC CRISIS WEAKENS LATAM COUNTRIES’ ECONOMIC PERFORMANCE

* MOODY’S SAYS REFINANCING NEEDS ARE LOW UNTIL END OF 2020, CREDIT QUALITY OF DEBT MATURITIES IS STRONGER THAN IN PREVIOUS PERIODS IN LATAM COUNTRIES

* MOODY’S SAYS LATIN AMERICAN HIGH-YIELD BOND MARKETS TO ABSORB JUST $0.8 BILLION OF MATURITIES UNTIL END OF 2020 Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below