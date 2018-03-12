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March 12, 2018 / 2:49 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Moody's says Malaysian Banks show solid performance In 2017 ;to continue in 2018

Reuters Staff

1 Min Read

March 11 (Reuters) -

* MOODY’S: MALAYSIAN BANKS SHOW SOLID PERFORMANCE IN 2017; TO CONTINUE IN 2018

* MOODY’S ON MALAYSIAN BANKS -ASSET QUALITY, PROFITABILITY OF 6 BANKS IMPROVED IN 2017, WHILE THEIR CAPITALIZATION AND FUNDING REMAINED ADEQUATE

* MOODY’S ON MALAYSIAN BANKS - ASSET QUALITY WILL BENEFIT FROM STRONGER MACROECONOMIC CONDITIONS IN 2018, BOTH DOMESTICALLY AND REGIONALLY

* MOODY'S ON MALAYSIAN BANKS-CREDIT COSTS WILL RISE SLIGHTLY FROM 2017, DRIVEN BY HIGHER CREDIT CHARGES UNDER MALAYSIAN FINANCIAL REPORTING STANDARDS 9 Source text: bit.ly/2p4qlAg

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