Healthcare
May 28, 2020 / 4:45 PM / in an hour

BRIEF-Moody's Says Most CEE Sovereign Credit Profiles Resilient To A Temporary Coronavirus Shock

1 Min Read

May 28 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS MOST CEE SOVEREIGN CREDIT PROFILES RESILIENT TO A TEMPORARY CORONAVIRUS SHOCK

* MOODY’S SAYS REVISED DOWN ITS CEE GROWTH FORECASTS, PROJECTING A CONTRACTION OF 4.7% IN 2020

* MOODY’S SAYS CORONAVIRUS CRISIS WILL DRIVE THE CEE REGION INTO A DEEP RECESSION THIS YEAR

* MOODY’S SAYS GRADUAL PICK UP FOR CEE ECONOMIES SETS IN DURING H2 OF THE YEAR AND INTO 2021

* MOODY’S SAYS ANY MAJOR RECOVERY FOR CEE COUNTRIES WILL DEPEND ON RESUMPTION OF INTERNATIONAL TRADE AND RESOLUTION OF SUPPLY CHAIN BLOCKAGES Source text for Eikon:

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