Healthcare
April 17, 2020 / 4:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Moody's Says Negative Outlook On Brazil's Banking System As Coronavirus Outbreak Erodes Asset Quality And Profitability

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS NEGATIVE OUTLOOK ON BRAZIL’S BANKING SYSTEM AS CORONAVIRUS OUTBREAK ERODES ASSET QUALITY AND PROFITABILITY

* MOODY’S SAYS OPERATING CONDITIONS FOR BRAZILIAN BANKS TO DETERIORATE OVER THE NEXT 12-18 MONTHS, STRAINING ASSET QUALITY

* MOODY’S SAYS OVERALL BUSINESS VOLUMES SET TO FALL AS BRAZILAIN ECONOMY CONTRACTS

* MOODY’S, ON BRAZILIAN BANKING SYSTEM, SAYS DOWNTURN MAKES IT MORE LIKELY THAT LOW INTEREST RATES WILL PERSIST FOR AN EXTENDED PERIOD Source text for Eikon:

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