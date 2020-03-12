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March 12, 2020 / 6:30 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's Says Netherlands' Credit Profile Reflects Strong Government Finances, Sound Institutions; Challenges Mainly External

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March 12 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS NETHERLANDS’ CREDIT PROFILE REFLECTS STRONG GOVERNMENT FINANCES, SOUND INSTITUTIONS; CHALLENGES MAINLY EXTERNAL

* MOODY’S SAYS NETHERLANDS’ GROWTH WILL DECELERATE NEAR TO POTENTIAL LEVELS IN 2020-21

* MOODY’S SAYS NETHERLANDS’ EXPANSIONARY FISCAL POLICY AND SLOWING ECONOMY WILL NARROW FISCAL SURPLUSES

* MOODY’S SAYS NETHERLANDS HAS ELEVATED EXPOSURE TO GLOBAL TRADE PROTECTIONISM AND TO UNCERTAINTY ABOUT POST-BREXIT ENVIRONMENT

* MOODY’S SAYS FORECAST THAT REAL GDP GROWTH OF NETHERLANDS WILL SLOW TO 1.2% ON AVERAGE IN 2020-21

* MOODY’S - FOR 2020 DOWNSIDE RISKS TO MOODY’S GROWTH FORECAST ON NETHERLANDS STEM PREDOMINANTLY FROM UNCERTAINTY ABOUT IMPACT FROM CORONAVIRUS Source text for Eikon:

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