Healthcare
March 25, 2020 / 9:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's Says Outlook For Global Beverage Industry Changed To Stable From Positive On Covid-19 Outbreak

1 Min Read

March 25 (Reuters) -

* MOODY’S SAYS OUTLOOK FOR GLOBAL BEVERAGE INDUSTRY CHANGED TO STABLE FROM POSITIVE ON COVID-19 OUTBREAK

* MOODY’S SEES BEVERAGE COS 2020 OPERATING PROFIT TO BE RELATIVELY FLAT & SOME POSTING LOWER PROFITS FOR A QUARTER OR 2 BEFORE ECONOMIC ACTIVITY BEGINS TO RECOVER

* MOODY’S SAYS UNLIKE OTHER MORE DISCRETIONARY CONSUMER PRODUCTS, BEVERAGES WILL REMAIN IN DEMAND EVEN IN A CRISIS

* MOODY’S SAYS WIDESPREAD CLOSURES OF BARS, RESTAURANTS, THEATER, ENTERTAINMENT VENUES & LESS TRAVEL WILL HURT COS’ FOUNTAIN & FOOD SERVICE BUSINESSES

* MOODY’S SAYS SOME ALCOHOLIC BEVERAGE COMPANIES WILL FARE WORSE THAN SOFT BEVERAGE COMPANIES Source text for Eikon:

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