Healthcare
March 30, 2020 / 7:14 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's Says Outlook For U.S. Building Materials Cut To Negative With Coronavirus Outbreak Likely To Hurt Private Construction

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S SAYS OUTLOOK FOR U.S. BUILDING MATERIALS CUT TO NEGATIVE WITH CORONAVIRUS OUTBREAK LIKELY TO HURT PRIVATE CONSTRUCTION

* MOODY’S - EXPECT SIGNIFICANT PULL BACK ON U.S. HOUSING STARTS, HOMEBUILDERS’ LAND SPENDING TO COUNTERBALANCE FALL IN TRAFFIC, INCREASED CANCELLATIONS

* MOODY’S SAYS THERE WILL BE WIDESPREAD REDUCTIONS OF LAND SPEND IN U.S. IN 2020

* MOODY’S SAYS EXPECT PUBLIC INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION IN U.S. WILL GROW BY ABOUT 6% IN 2020, SUPPORTED BY CONTINUED GOVERNMENT FUNDING

* MOODY’S - EXPECT NONRESIDENTIAL CONSTRUCTION IN U.S. TO DECLINE BY 5% BY Q3 2020, FOLLOWED BY GRADUAL IMPROVEMENT TO LOW-SINGLE DIGIT GROWTH IN 2021

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below