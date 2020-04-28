Healthcare
April 28, 2020 / 2:37 PM / in an hour

BRIEF-Moody's Says Slovakia's Credit Profile Reflects Robust Growth Record And Moderate Debt Coronavirus To Have Significant Impact

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April 28 (Reuters) - MOODY’S:

* MOODY’S SAYS SLOVAKIA’S CREDIT PROFILE REFLECTS ROBUST GROWTH RECORD AND MODERATE DEBT; CORONAVIRUS TO HAVE SIGNIFICANT IMPACT

* MOODY’S ON SLOVAKIA SAYS ECONOMIC CONTRACTION AND INCREASED DEFICIT WILL LEAD TO A SIZEABLE INCREASE IN THE DEBT BURDEN

* MOODY’S SAYS CORONAVIRUS & EMERGENCY MEASURES TO HALT SPREAD IN SLOVAKIA & KEY EU EXPORT PARTNERS WILL CAUSE SLOVAKIAN ECONOMY TO CONTRACT SHARPLY IN 2020

* MOODY’S SAYS SLOVAKIA’S FISCAL METRICS WERE ALREADY DETERIORATING BEFORE THE CORONAVIRUS OUTBREAK Source text for Eikon:

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