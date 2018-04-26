FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 2:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Moody's Says Trade Policy Presents Downside Risk To U.S. Economic Outlook

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Moody’s :

* MOODY’S SAYS TRADE POLICY PRESENTS DOWNSIDE RISK TO U.S. ECONOMIC OUTLOOK

* MOODY’S SAYS CONSIDER INCREASING TRADE TENSIONS WITH CHINA TO BE A MUCH MORE MATERIAL RISK TO U.S. ECONOMY’S GROWTH THAN NAFTA

* MOODY’S SAYS OVER REMAINDER OF YEAR, EXPECT THE U.S. FED TO INCREASE THE FEDERAL FUNDS RATE TWO OR THREE MORE TIMES, FOLLOWED BY THREE HIKES IN 2019

* MOODY’S SAYS BASELINE EXPECTATION IS THAT U.S. & CHINA WILL AVOID A “SEVERE ESCALATION” OF TRADE RESTRICTIONS

* MOODY’S SAYS AS INTEREST RATES NORMALIZE, EXPECT U.S. GOVERNMENT TO FACE “MORE SIGNIFICANT” DEBT AFFORDABILITY PRESSURES

* MOODY’S ON U.S. SAYS ADJUSTED FINAL SCORE FOR INSTITUTIONAL STRENGTH TO “VERY HIGH” FROM “VERY HIGH (+)” TO REFLECT THAT FISCAL POLICYMAKING IS SOMEWHAT LESS ROBUST

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.