Healthcare
June 1, 2020 / 1:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's Says Turkey Banking System Outlook Remains Negative As Coronavirus Weighs On Credit Profiles

1 Min Read

June 1 (Reuters) -

* MOODY’S - TURKEY BANKING SYSTEM OUTLOOK REMAINS NEGATIVE AS CORONAVIRUS WEIGHS ON CREDIT PROFILES

* MOODY’S SAYS EXPECTS THERE WILL BE PRESSURE ON TURKISH LENDERS’ PROFITABILITY DUE TO LOWER LENDING VOLUMES AND HIGHER PROVISIONS

* MOODY’S, ON TURKISH BANKING SYSTEM, SAYS ANTICIPATES ADDITIONAL CAPITAL STRAIN FROM LOCAL CURRENCY DEPRECIATION

* MOODY’S, ON TURKISH BANKING SYSTEM, SAYS DEEP ECONOMIC DISRUPTION CAUSED BY CORONAVIRUS OUTBREAK WILL REDUCE BORROWERS’ CAPACITY TO REPAY Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

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