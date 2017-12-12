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BRIEF-Moody's Says U.S. Government's Tax Proposals Would Benefit All But Highly Leveraged Companies
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December 12, 2017 / 5:19 PM / in 2 hours

BRIEF-Moody's Says U.S. Government's Tax Proposals Would Benefit All But Highly Leveraged Companies

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Moody‘s:

* MOODY‘S SAYS U.S. GOVERNMENT‘S TAX PROPOSALS WOULD BENEFIT ALL BUT HIGHLY LEVERAGED COMPANIES

* MOODY‘S SAYS THE U.S. GOVERNMENT‘S PROPOSED CORPORATE TAX OVERHAUL WOULD BENEFIT ALL U.S. NON-FINANCIAL COMPANIES EXCEPT THOSE WITH HIGH DEBT LOADS

* MOODY‘S, ON U.S. TAX PROPOSALS, SAYS INTEREST DEDUCTIBILITY LIMITS WOULD DAMPEN ATTRACTIVENESS OF PRIVATE EQUITY BUYOUT MODEL

* MOODY‘S, ON U.S. TAX PRPOSALS, SAYS PLANS TO IMPOSE EARNINGS-BASED LIMITS ON INTEREST DEDUCTIBILITY ARE CREDIT NEGATIVE FOR MOST COMPANIES Source text for Eikon:

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