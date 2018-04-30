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April 30, 2018 / 6:45 PM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-Moody's Says U.S. Tech Companies' Ratings Unchanged As Tax Reform Leads To Higher Shareholder Returns

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Moody’s

* MOODY’S SAYS U.S. TECH COMPANIES’ RATINGS, OUTLOOKS UNCHANGED AS TAX REFORM LEADS TO HIGHER SHAREHOLDER RETURNS

* MOODY’S SAYS EXPECT SIGNIFICANTLY LOWER DEBT ISSUANCE FROM LARGE, CASH-RICH TECHNOLOGY FIRMS AS RESULT OF RECENT U.S. TAX CHANGES

* MOODY’S SAYS DOESN’T EXPECT ACQUISITION ACTIVITY IN U.S. TECHNOLOGY SECTOR TO CHANGE AS A RESULT OF TAX POLICY CHANGES

* MOODY’S SAYS U.S. TECH COS PLANS TO INCREASE SHAREHOLDER RETURNS AFTER PASSAGE OF TAX REFORM HAVEN’T SO FAR AFFECTED CREDIT RATINGS/ RATING OUTLOOKS Source text for Eikon:

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