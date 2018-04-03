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April 3, 2018 / 8:37 AM / a day ago

BRIEF-Moody's Says Vietnam's Credit Profile Reflects Robust Growth Trends, Although Banking System Risks, Fiscal Strains Remain

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Moody’s :

* MOODY’S SAYS VIETNAM’S CREDIT PROFILE REFLECTS ROBUST GROWTH TRENDS, ALTHOUGH BANKING SYSTEM RISKS, FISCAL STRAINS REMAIN

* MOODY’S SAYS IT EXPECTS THAT STRONG FDI INFLOWS TO CONTINUE TO DIVERSIFY VIETNAM’S ECONOMY AND STRENGTHEN GROWTH COMPARED WITH SIMILARLY RATED PEERS

* SHIFT AWAY FROM FOREIGN CURRENCY FINANCING IN VIETNAM INDICATES DEEPENING IN DOMESTIC FINANCIAL MARKETS, WHICH WILL REDUCE REFINANCING RISKS

* UPWARD RATING PRESSURE FOR VIETNAM COULD COME FROM FURTHER STRENGTHENING IN THE BANKING SYSTEM AND SOE SECTOR

* DOWNWARD RATING PRESSURE FOR VIETNAM COULD COME FROM EMERGENCE OF MACROECONOMIC INSTABILITY LEADING TO HIGHER INFLATION, RISE IN DEBT SERVICING COSTS Source text : bit.ly/2GyMJIH

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