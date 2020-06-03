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June 3, 2020 / 10:43 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-More Than 50% Of Accor's Hotels In France Are Now Open

1 Min Read

June 3 (Reuters) - ACCOR SA:

* MARKS A RESUMPTION OF ACTIVITY IN SEVERAL OF HOSPITALITY INDUSTRY’S MARKETS IN MAY, WITH STEADY INCREASE IN NUMBER OF HOTELS REOPENING THEIR DOORS IN JUNE

* ANTICIPATES THAT MORE THAN 70% OF GLOBAL NETWORK WILL REOPEN BY THE START OF JULY

* IN FRANCE, 900 OF GROUP’S 1,573 HOTELS ARE NOW OPEN, REPRESENTING MORE THAN 50% OF ITS PROPERTIES

* IN RECENT WEEKS, ACCOR HAS ALSO SEEN RENEWED INTEREST IN TRAVEL DEMAND, WITH HOTEL RESERVATIONS DOUBLING Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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