BRIEF-Morgan Advanced Materials Says Anticipate Adverse Impact On 2020 Rev Of Around £7.0 Mln From Coronavirus

Feb 25 (Reuters) - Morgan Advanced Materials PLC:
* FY PRETAX PROFIT 109.7 MILLION STG VERSUS 94.9 MILLION STG YEAR AGO
* FY REVENUE 1.05 BILLION STG VERSUS 1.034 BILLION STG YEAR AGO
* IN 2020 EXPECTING WEAK INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE MARKETS PERSISTING & GEO-POLITICAL UNCERTAINTIES REMAINING AS IN 2019
* SEES GROUP ORGANIC CONSTANT-CURRENCY REVENUE GROWTH FOR FULL YEAR TO BE IN RANGE OF FLAT TO MODEST GROWTH
* GROUP ORGANIC CONSTANT-CURRENCY REVENUE GROWTH OUTLOOK FOR FULL YEAR IMPACTED BY CORONAVIRUS
* OUTBREAK OF CORONAVIRUS HAS LED TO AN EXTENDED SHUT DOWN OF MANUFACTURING FACILITIES IN CHINA
* DUE TO CORONAVIRUS, CURRENTLY ANTICIPATE ADVERSE IMPACT ON 2020 REVENUES OF AROUND £7.0 MILLION
* DUE TO CORONAVIRUS, ADVERSE IMPACT ON HEADLINE OPERATING PROFIT OF AROUND £3.5 MILLION IN 2020, WITH IMPACT IN H1 OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: