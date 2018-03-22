BRIEF-Morphosys AG Files For U.S. IPO Of Up To $150 Mln

March 22 (Reuters) - Morphosys AG:
* MORPHOSYS AG FILES FOR U.S. IPO OF UP TO $150 MILLION – SEC FILING
* SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS ADS LISTED ON THE NASDAQ UNDER THE SYMBOL “MOR”
* SAYS GOLDMAN SACHS & CO. LLC, J.P. MORGAN, LEERINK PARTNERS ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* SAYS BERENBERG CAPITAL MARKETS LLC, JMP SECURITIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text - (bit.ly/2px8T6Y) Further company coverage: