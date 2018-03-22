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March 22, 2018 / 7:18 PM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-Morphosys AG Files For U.S. IPO Of Up To $150 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Morphosys AG:

* MORPHOSYS AG FILES FOR U.S. IPO OF UP TO $150 MILLION – SEC FILING

* SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS ADS LISTED ON THE NASDAQ UNDER THE SYMBOL “MOR”

* SAYS GOLDMAN SACHS & CO. LLC, J.P. MORGAN, LEERINK PARTNERS ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* SAYS BERENBERG CAPITAL MARKETS LLC, JMP SECURITIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text - (bit.ly/2px8T6Y) Further company coverage:

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