April 9 (Reuters) - MorphoSys AG:

* MORPHOSYS AG SEES U.S. IPO 8.3 MLN AMERICAN DEPOSITARY SHARES - SEC FILING

* MORPHOSYS AG SAYS OFFERING 8.3 MILLION ADSS, ASSUMING PUBLIC OFFERING PRICE OF $24.12 PER ADS Source text (bit.ly/2HlkP4e) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)