Healthcare
March 19, 2020 / 1:06 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Morphosys FY Revenue 71.8 Million EUR Versus 76.4 Million EUR Year Ago

1 Min Read

March 18 (Reuters) - MorphoSys AG:

* FY REVENUE 71.8 MILLION EUR VERSUS 76.4 MILLION EUR YEAR AGO

* MORPHOSYS - TOTAL OPERATING EXPENSES IN 2019 INCREASED TO EUR 179.9 MILLION FROM EUR 136.5 MILLION IN 2018

* 2019 EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES AMOUNTED TO EUR -107.9 MILLION VERSUS IN 2018 EUR -59.1 MILLION

* MORPHOSYS -FOR 2020 CO EXPECTS TO GENERATE GROUP REVENUES IN RANGE OF EUR 280 TO EUR 290 MILLION

* EXPECTS 2020 EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) OF EUR -15 MILLION TO EUR 5 MILLION

* MORPHOSYS - OPERATIONAL AND FINANCIAL GUIDANCE DOES NOT INCLUDE POTENTIAL IMPACT OF ONGOING GLOBAL COVID-19 CRISIS ON MORPHOSYS’ BUSINESS OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below