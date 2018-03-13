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March 13, 2018 / 6:08 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Morphosys Sees EBIT Loss Widening To 110-120 Mln Euros In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Morphosys AG:

* ‍REVENUES 2017 UP 34% TO EUR 66.8 MILLION (GUIDANCE EUR 63 TO 66 MILLION)​

* ‍EBIT LOSS 2017 AS EXPECTED AT EUR -67.6 MILLION (GUIDANCE EUR -66 TO -71 MILLION)‍

* CONTINUES TO HAVE PRODUCTIVE DISCUSSIONS WITH FDA UNDER CURRENT BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION ON PATH TO MARKET FOR MOR208

* TALKS WITH FDA INCLUDE POSSIBILITY OF EXPEDITED REGULATORY SUBMISSION AND APPROVAL FOR MOR208 BASED PRIMARILY ON L-MIND STUDY​

* SEES ‍2018 GROUP REVENUES IN RANGE OF EUR 20 TO 25 MILLION​

* ‍EXPECTS EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) OF EUR -110 TO -120 MILLION IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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