BRIEF-Morrisons says supply chain strain inevitable

March 18 (Reuters) - WM Morrison Supermarkets PLC:
* CEO SAYS INEVITABLE THERE WILL BE STRAIN “IN FURTHER REACHES OF THE SUPPLY CHAIN”
* COO SAYS LOOKING FOR PRACTICAL MEASURES FROM GOVERNMENT TO HELP RETAILERS, FOR EXAMPLE RELAXING TECHNICALITIES AROUND NATIONAL MINIMUM WAGE
* COO SAYS WOULD LIKE GOVERNMENT TO LOOK AT COMPETITION LAWS REGARDING COLLABORATION BY SUPERMARKET GROUPS IN TIMES OF CRISIS
* CEO SAYS ONLINE SLOTS SOLD OUT AS THEY COME ONLINE, CURRENTLY SOLD OUT DAYS IN ADVANCE Further company coverage: (Reporting by James Davey)