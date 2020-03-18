Healthcare
March 18, 2020 / 8:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Morrisons says supply chain strain inevitable

1 Min Read

March 18 (Reuters) - WM Morrison Supermarkets PLC:

* CEO SAYS INEVITABLE THERE WILL BE STRAIN “IN FURTHER REACHES OF THE SUPPLY CHAIN”

* COO SAYS LOOKING FOR PRACTICAL MEASURES FROM GOVERNMENT TO HELP RETAILERS, FOR EXAMPLE RELAXING TECHNICALITIES AROUND NATIONAL MINIMUM WAGE

* COO SAYS WOULD LIKE GOVERNMENT TO LOOK AT COMPETITION LAWS REGARDING COLLABORATION BY SUPERMARKET GROUPS IN TIMES OF CRISIS

* CEO SAYS ONLINE SLOTS SOLD OUT AS THEY COME ONLINE, CURRENTLY SOLD OUT DAYS IN ADVANCE Further company coverage: (Reporting by James Davey)

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