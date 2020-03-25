BRIEF-Mosaic Brands Suspends All Store Operations Temporarily Due To Covid-19

March 25 (Reuters) - Mosaic Brands Ltd:
* SUSPENDS ALL STORE OPERATIONS TEMPORARILY FROM THURSDAY DUE TO COVID-19
* ALL TEAM MEMBERS AFFECTED BY STORE CLOSURES WILL BE STOOD DOWN WITH ACCESS TO LEAVE ENTITLEMENTS WHILE GROUP REVIEWS GOVERNMENT SCHEMES
* RECENTLY SEEN A SIGNIFICANT DROP IN STORE TRAFFIC AND REVENUE
* REVIEWING COST OF DOING BUSINESS, WITH A VIEW TO CUT COSTS TO MATCH EXPECTED REVENUE
* STEPS ARE BEING TAKEN TO PROVIDE LONGER-TERM JOB SECURITY TO ITS 6,800 PREDOMINANTLY FEMALE TEAM Source text for Eikon: Further company coverage: