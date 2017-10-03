BRIEF-Moscow Exchange September ‍total trading volumes up 7.8% YOY to RUB 80.4 trln​

Oct 3 (Reuters) - MOSCOW EXCHANGE
* SAYS TOTAL TRADING VOLUMES ACROSS MOSCOW EXCHANGE`S MARKETS INCREASED IN SEPTEMBER BY 7.8% YOY TO RUB 80.4 TRLN
* SAYS TOTAL TRADING VOLUMES ON EQUITY AND BOND MARKET WERE RUB 2,063.3 BILLION (SEPTEMBER 2016: RUB 2,073.4 BILLION), HEREINAFTER EXCLUSIVE OF SHORT-TERM BONDS
* SAYS DERIVATIVES MARKET VOLUMES AMOUNTED TO RUB 7.3 TRLN (SEPTEMBER 2016: RUB 9.7 TRLN)
* SAYS FX MARKET TURNOVER WAS RUB 26.4 TRLN (SEPTEMBER 2016: RUB 27.6 TRLN) Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)