FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
March 21, 2018 / 8:16 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Moss Bros Expects To Deliver Profit At Level Materially Lower Than Current Market Expectations For Year Ending Jan 26, 2019

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Moss Bros Group Plc:

* FOR YEAR ENDING JAN 26 2019, EXPECTS TO DELIVER PROFIT AT LEVEL MATERIALLY LOWER THAN CURRENT MARKET EXPECTATIONS

* DOES NOT ANTICIPATE ANY CHANGE TO PREVIOUSLY ANNOUNCED EXPECTATIONS FOR THE RESULTS FOR THE 52-WEEK PERIOD ENDING 27 JANUARY 2018

* NOW ANTICIPATES LOWER FULL YEAR SALES

* AS CONSEQUENCE OF THIS REVISED VIEW ON FY18/19 RESULTS, BOARD HAS REVIEWED ITS APPROACH TO DIVIDEND

* DECIDED TO MODIFY EXISTING DIVIDEND POLICY TO ENSURE THAT WE ARE ABLE TO FULLY COVER FUTURE DIVIDENDS WITH PROFITS IN FY20/21 AND ONWARDS

* BOARD WILL BE RECOMMENDING A FINAL DIVIDEND OF 1.97P, MEANING A TOTAL FY DIVIDEND OF 4P PER SHARE FOR FY17/18 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.