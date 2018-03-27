FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Apparel & Accessories
March 27, 2018 / 7:28 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Moss Bros Group Says FY Pretax Profit From Cont Ops Of 6.7 Mln Pounds

Reuters Staff

2 Min Read

March 27 (Reuters) - Moss Bros Group Plc:​

* FY PRETAX PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS 6.7 MILLION STG VERSUS 7.1 MILLION STG YEAR AGO

* TOTAL DIVIDEND 4 PENCEPER SHARE

* FY ‍E-COMMERCE SALES INCLUDING VAT UP 13.5% (2016/17: UP 15.7%) NOW 12% OF TOTAL SALES

* FY ‍LIKE-FOR-LIKE RETAIL SALES INCLUDING E-COMMERCE UP 2.9% ​

* FY ‍TOTAL GROUP REVENUE, EXCLUDING VAT, WAS UP 3.0% ON PREVIOUS YEAR TO £131.8M​

* FY ‍PROFIT BEFORE TAX DELIVERED OF £6.7M, -6.1% LOWER THAN PRIOR YEAR​

* FY ‍LIKE-FOR-LIKE HIRE SALES DOWN -6.2% (2016/17: UP 1.5%)​

* FY ‍GROSS MARGIN -1.5% LOWER AT 59.8%, DUE LARGELY TO IMPACT OF WEAKER POUND​

* FY ‍LIKE-FOR-LIKE* RETAIL SALES INCLUDING E-COMMERCE UP 2.9%​

* ‍EARLY RESPONSES TO SPRING/SUMMER 2018 RANGES ACROSS RETAIL HAVE BEEN POSITIVE

* ‍TRADING PERFORMANCE IN RECENT WEEKS HAS SUFFERED SIGNIFICANTLY FROM STOCK SHORTAGES CAUSED BY CONSOLIDATION OF KEY SUPPLIERS​

* ‍ANTICIPATE THAT THESE ISSUES WILL BE RESOLVED BY LATE SPRING 2018​

* ‍E-COMMERCE SALES, INCLUDING VAT, IN FIRST 8 WEEKS OF YEAR ARE UP 4.0%, ALSO SUBSTANTIALLY IMPACTED BY AVAILABILITY​

* ‍RETAIL LIKE-FOR-LIKE SALES INCLUDING E-COMMERCE, INCLUDING VAT, IN FIRST 8 WEEKS OF NEW FINANCIAL YEAR ARE DOWN -6.7%​

* FOR SPRING/SUMMER 2018 STOCK HAS NOW STARTED TO BUILD CO SEEING BETTER SELL THROUGH RATES COME THROUGH​

* FY ‍GROUP LIKE-FOR-LIKE SALES OF £137.3M, INCLUDING VAT, UP 1.6% (2016/17: UP 5.3%)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.