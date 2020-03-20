Healthcare
March 20, 2020 / 9:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mostostal Warszawa Continues With Construction Works, But Sees Potential Delays Due To Coronavirus Outbreak

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Mostostal Warszawa SA:

* ON CORONAVIRUS: CARRIES OUT WITH CONSTRUCTION WORKS, BUT SEES POTENTIAL RISK OF DELAYS

* ON CORONAVIRUS: DELAYS COULD BE CAUSED BY LACK OF CONTINUITY IN DELIVERY CHAINS AND DISRUPTIONS COMING FROM SUBCONTRACTORS

* ON CORONAVIRUS: DELAYS AND POTENTIAL RISKS MAY HAVE IMPACT ON NUMBER OF ANNOUNCED AND SETTLED TENDERS IN AT LEAST H1 2020

* ON CORONAVIRUS: DEALS AND POTENTIAL RISKS MAY HAVE IMPACT ON CO’S AND GROUP’S RESULTS AND FINANCIAL AND ECONOMIC SITUATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below