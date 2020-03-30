BRIEF-Mothercare Says Covid-19 Likely To have Material Impact On Short-Term Revenues

March 30 (Reuters) - Mothercare PLC:
* GLOBAL FRANCHISE PARTNERS FACING CONSIDERABLE CHALLENGES THAT COVID-19 PANDEMIC AND NATIONAL GOVERNMENT RESPONSES PRESENT TO BUSINESSES
* REMAIN ON TRACK WITH PROCESS OF FINALISING DETAILED CONTRACTUAL ARRANGEMENTS WITH BOOTS
* CURRENTLY ANTICIPATE THAT CONTRACTUAL ARRANGEMENTS WILL BE FINALISED IN LATE SPRING
* A WIDER MOTHERCARE PRODUCT OFFER WILL BE AVAILABLE ONLINE AND IN BOOTS STORES FROM LATE SUMMER 2020
* CURRENTLY REVIEWING TIMETABLE FOR PUBLICATION OF OUR AUDITED ANNUAL FINANCIAL REPORT
* WE HAVE NOT EXTENDED STANDBY EQUITY FACILITY OF UP TO £20M MADE AVAILABLE TO US BY NUMIS SECURITIES
* CONTINUES TO KEEP FINANCIAL NEEDS AND AVAILABLE RESOURCES OF GROUP UNDER CLOSE REVIEW
* THERE REMAINS A FURTHER AMOUNT TO COME FROM ADMINISTRATORS OF MOTHERCARE UK LIMITED WHICH IS EXPECTED TO REDUCE THIS SECURED DEBT FURTHER
* COVID-19 IS LIKELY TO LEAD TO A MATERIAL IMPACT ON MOTHERCARE’S SHORT-TERM REVENUES
* IN CLOSE DIALOGUE WITH OUR FRANCHISE PARTNERS AND OUR MANUFACTURING PARTNERS Source text for Eikon: Further company coverage: