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May 3, 2018 / 8:30 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Motorola Solutions Reports Q1 Non-GAAP Earnings Per Share $1.10

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Motorola Solutions Inc:

* MOTOROLA SOLUTIONS REPORTS FIRST-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q2 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.34 TO $1.39

* SEES Q2 2018 REVENUE UP ABOUT 15 PERCENT

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.10

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.69

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.87 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY SALES OF $1.5 BILLION, UP 15 PERCENT FROM A YEAR AGO

* COMPANY ENDED QUARTER WITH BACKLOG OF $9.6 BILLION, UP $1.1 BILLION FROM YEAR-AGO QUARTER

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE IN RANGE OF $6.70 TO $6.85, UP FROM PRIOR OUTLOOK OF $6.50 TO $6.65 Source text for Eikon: Further company coverage:

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