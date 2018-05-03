BRIEF-Motorola Solutions Reports Q1 Non-GAAP Earnings Per Share $1.10

May 3 (Reuters) - Motorola Solutions Inc:
* MOTOROLA SOLUTIONS REPORTS FIRST-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* SEES Q2 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.34 TO $1.39
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.10
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.87 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY SALES OF $1.5 BILLION, UP 15 PERCENT FROM A YEAR AGO
* COMPANY ENDED QUARTER WITH BACKLOG OF $9.6 BILLION, UP $1.1 BILLION FROM YEAR-AGO QUARTER
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE IN RANGE OF $6.70 TO $6.85, UP FROM PRIOR OUTLOOK OF $6.50 TO $6.65 Source text for Eikon: Further company coverage: