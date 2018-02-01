BRIEF-Motorola Solutions Reports Q4 GAAP Loss Per Share $3.56

Feb 1 (Reuters) - Motorola Solutions Inc:
* MOTOROLA SOLUTIONS REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR FINANCIAL RESULTS
* MOTOROLA SOLUTIONS - ENDED YEAR WITH RECORD BACKLOG OF $9.6 BILLION, UP $1.2 BILLION FROM YEAR-AGO QUARTER
* QTRLY NON-GAAP DILUTED EPS FROM CONTINUING OPERATIONS $2.10
* CHARGES RELATED TO TAX REFORM ACCOUNTED FOR $874 MILLION OF GAAP TAX EXPENSE FOR QUARTER
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.04, REVENUE VIEW $1.94 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.80, REVENUE VIEW $1.34 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.96, REVENUE VIEW $6.54 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: