FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Market News
February 1, 2018 / 9:22 PM / in 3 hours

BRIEF-Motorola Solutions To Acquire Avigilon

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Motorola Solutions Inc:

* MOTOROLA SOLUTIONS TO ACQUIRE AVIGILON, LEADER IN ADVANCED VIDEO SURVEILLANCE AND ANALYTICS

* MOTOROLA SOLUTIONS TO ACQUIRE AVIGILON, LEADER IN ADVANCED VIDEO SURVEILLANCE AND ANALYTICS

* MOTOROLA SOLUTIONS INC - DEAL FOR CAD$27.00 PER SHARE

* MOTOROLA SOLUTIONS INC - ENTERPRISE VALUE OF TRANSACTION IS APPROXIMATELY US$1.0 BILLION INCLUDING AVIGILON‘S NET DEBT.

* MOTOROLA SOLUTIONS INC - ‍ ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE AVIGILON IN AN ALL-CASH TRANSACTION​

* MOTOROLA SOLUTIONS INC - ‍HAS SUFFICIENT CAPITAL RESOURCES, INCLUDING CASH ON HAND AND AVAILABLE COMMERCIAL CREDIT FACILITIES, TO COMPLETE DEAL​

* MOTOROLA SOLUTIONS INC - ‍DEAL HAS UNANIMOUS SUPPORT OF SPECIAL COMMITTEE OF AVIGILON BOARD, AS WELL AS AVIGILON‘S FULL BOARD​

* MOTOROLA SOLUTIONS INC - ‍SHAREHOLDERS REPRESENTING ABOUT 12 PERCENT OF COMMON SHARES OF AVIGILON AGREED TO SUPPORT DEAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.