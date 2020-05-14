Healthcare
May 14, 2020 / 9:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Motus GI Holdings Reports Q1 Loss Per Share Of $0.23

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Motus GI Holdings Inc:

* MOTUS GI REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.23

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.22 — REFINITIV IBES DATA

* WILL REDUCE ITS QUARTERLY CASH BURN BY ABOUT 50%, OR ABOUT $3 MILLION PER QUARTER, BEGINNING ON JULY 1, 2020

* MOTUS GI HOLDINGS - SEES CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS WILL BE SUFFICIENT TO ENSURE COMPLIANCE WITH SVB LIQUIDITY COVENANT INTO LATE Q4 2020

* SEES ITS CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS WILL BE SUFFICIENT TO MEET ITS ANTICIPATED CASH REQUIREMENTS INTO 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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