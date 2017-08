Aug 15 (Reuters) - SAHAM ASSURANCE SA:

* MOULAY HAFID ELALAMY SOLD 210,501 SHARES IN SAHAM ASSURANCE SA ON AUG 3 AT MAD 1450.00 PER SHARE - BOURSE DE CASABLANCA‍​

* MOULAY HAFID ELALAMY HELD NO SAHAM ASSURANCE SA SHARES FOLLOWING SALE - BOURSE DE CASABLANCA‍​ Source text: bit.ly/2x0akgk Further company coverage: (Gdynia Newsroom)