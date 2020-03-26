BRIEF-Movado Group Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.15

March 26 (Reuters) - Movado Group Inc:
* MOVADO GROUP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2020 RESULTS
* DISCONTINUES QUARTERLY DIVIDEND PENDING CLARITY ON COVID-19
* MOVADO GROUP - IN NEAR TERM, REDUCING COSTS & ALLOCATING RESOURCES TO MAXIMIZE FINANCIAL FLEXIBILITY
* MOVADO GROUP - DUE TO INCREASING UNCERTAINTY RELATED TO POTENTIAL IMPACTS OF COVID-19, NOT PROVIDING ANNUAL OUTLOOK
* MOVADO GROUP - TEMPORARILY CLOSED ALL STORES, ASKED OFFICE WORKERS AROUND WORLD TO WORK FROM HOME, WITH EXCEPTION OF ASIA WHICH RECENTLY REOPENED
* EXPECTS COVID-19 PANDEMIC TO NEGATIVELY IMPACT BUSINESS, RESULTS OF OPERATIONS, FINANCIAL POSITION
* MOVADO GROUP - BOARD DETERMINED TO SUSPEND SHARE REPURCHASES UNTIL FURTHER NOTICE Source text for Eikon: Further company coverage: