BRIEF-Mr Bricolage FY Current Operating Profit Up At 11.4 Million Euros

March 26 (Reuters) - MR Bricolage SA:
* AT 31 DECEMBER 2019, THE GROUP’S NET FINANCIAL DEBT TOTALED €78.6M
* MR.BRICOLAGE AIMS TO CONTINUE MOVING FORWARD WITH ITS MODERNIZATION ROADMAP
* ON CORONAVIRUS: AS OF 25 MARCH 2020, AROUND 25% OF THE MR.BRICOLAGE BRAND POINTS OF SALE IN FRANCE ARE OPEN TO THE PUBLIC
* ON CORONAVIRUS: FIVE DIRECTLY-OWNED STORES IDENTIFIED FOR CLOSURE AND FIVE STORES IN PROCESS OF BEING SOLD HAVE CLOSED TO PUBLIC
* HAS ALREADY STARTED TO REDUCE COSTS AND TO ACTIVATE MEANS OF SUPPORT OFFERED TO BUSINESSES BY FRENCH MINISTRY FOR ECONOMY
* FY GROUP’S TURNOVER IS UP 2.5% FROM 2018 TO €247.1M Source text: bit.ly/33PpVkk Further company coverage: (Gdansk Newsroom)