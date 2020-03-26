BRIEF-Mr Price Group Says COVID-19 To Matterially Impact FY21 Performance

March 26 (Reuters) - Mr Price Group Ltd:
* COVID-19 UPDATE
* INITIAL CONCERNS WERE ABOUT SUPPLY AS FACTORIES IN CHINA CLOSED DUE TO OUTBREAK AND SPREAD OF COVID-19
* CHINA REPRESENTS APPROXIMATELY 47% OF CO’S ORDER BOOK
* FOR PERIOD BETWEEN 16 MARCH 2020 AND 24 MARCH 2020, SALES PROGRESSIVELY DETERIORATED AND FELL 22.1%.
* ANNUAL SALARY INCREASES FOR HEAD OFFICE ASSOCIATES HAVE BEEN DELAYED UNTIL FURTHER NOTICE
* EXECUTIVE MANAGEMENT AND BOARD OF DIRECTORS HAVE COMMITTED TO A CUT IN SALARIES AND FEES.
* HAVE COMMITTED TO PAY ALL OUR ASSOCIATES THEIR FULL SALARY AND BENEFITS IN MARCH AND APRIL,
* IMPACT OF COVID-19 MAY ALSO AFFECT DECLARATION OF FY2020 FINAL DIVIDEND
* DEBTORS’ BOOK, PREVIOUSLY REPORTED AT R2.1BN, IS EXPECTED TO COME UNDER PRESSURE.
* CHALLENGING TO ACCURATELY QUANTIFY TOTAL IMPACT OF COVID-19, BUT NO DOUBT THAT IT WILL MATERIALLY AFFECT PERFORMANCE IN FY2021
* STORES, E-COMMERCE, HEAD OFFICE, DISTRIBUTION CENTRE AND CALL CENTRES WILL ALL BE CLOSED BETWEEN 27 MARCH 2020 AND 16 APRIL 2020.
* ANTICIPATE MAKING NO SALES IN SOUTH AFRICA (C.92% OF GROUP SALES) OVER LOCKDOWN PERIOD.
* IN FIRST THREE WEEKS OF FY2020, R1.2BN IN SALES WERE ACHIEVED. Source text for Eikon: Further company coverage: