FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-MS Industrie Q3 adj EBITDA at about EUR 6.8 mln ​
Sections
Featured
Tesla unveils a truck and 'world's fastest production car'
Business
Tesla unveils a truck and 'world's fastest production car'
'There's no going back,' Zimbabwe's party tells Mugabe
World
'There's no going back,' Zimbabwe's party tells Mugabe
Amazon to become biggest impact investor ever
Breakingviews
Amazon to become biggest impact investor ever
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
November 17, 2017 / 9:21 AM / Updated an hour ago

BRIEF-MS Industrie Q3 adj EBITDA at about EUR 6.8 mln ​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 17 (Reuters) - MS INDUSTRIE AG:

* Q3 ADJUSTED CONSOLIDATED TOTAL REVENUES AT AROUND EUR 65.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 58.5 MILLION)​

* Q3 EBIT AROUND EUR 3.6 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 1.5 MILLION)

* Q3 EARNINGS AFTER TAXES AROUND EUR 2.1 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 1.9 MILLION)​

* Q3 ADJUSTED EBITDA AMOUNTED TO ABOUT EUR 6.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 4.6 MILLION)​

* SEES FY SIGNIFICANTLY HIGHER CONSOLIDATED SALES TOTALING AROUND EUR 250 MILLION

* OUTLOOK 2017: SIGNIFICANTLY IMPROVED EBITDA, SLIGHTLY IMPROVED CONSOLIDATED RESULT ANDEARNINGS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.