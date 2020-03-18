Healthcare
March 18, 2020 / 4:11 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-MS Industrie Says Coronavirus To Affect Sales of Subsidiary

1 Min Read

March 18 (Reuters) - MS INDUSTRIE AG:

* REDUCTION OF SALES FOR SUBSIDIARY MS POWERTRAIN TECHNOLOGIE WILL AMOUNT TO AROUND EUR 2 MILLION PER WEEK

* SUBSIDIARY MS ULTRASCHALL TECHNOLOGIE IS EXPERIENCING OPERATIONAL RESTRICTIONS CONCERNING TRAVELING AND CUSTOMER CONTACTS AS WELL AS CANCELED OR POSTPONED TRADE FAIRS

* ECONOMIC IMPACT OF COVID-19-PANDEMIC ON MS INDUSTRIE GROUP IN CURRENT FINANCIAL YEAR CANNOT YET BE ADEQUATELY DETERMINED AND QUANTIFIED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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