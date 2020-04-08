Healthcare
April 8, 2020 / 10:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Msci Intends To Proceed With The May 2020 Semi-Annual Index Review As Scheduled

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MSCI Inc:

* MSCI INTENDS TO PROCEED WITH THE MAY 2020 SEMI-ANNUAL INDEX REVIEW AS SCHEDULED

* MSCI INC - WILL CONSIDER POSTPONING OR CANCELING MAY 2020 SAIR ONLY IF WARRANTED BY EXTREME MARKET CONDITIONS

* MSCI INC - CURRENT GLOBAL EQUITY MARKET LIQUIDITY CONDITIONS ARE SUFFICIENT FOR IMPLEMENTATION OF FORTHCOMING MAY 2020 SAIR

* MSCI INC - TO DATE, NEITHER QUALITY NOR AVAILABILITY OF COMPANY AND MARKET DATA HAS BEEN SIGNIFICANTLY AFFECTED AS A RESULT OF COVID-19 PANDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage:

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