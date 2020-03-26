Healthcare
March 26, 2020 / 10:30 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-MSM International Says Group's Office And Operations In Malaysia Will Remain Closed During Extended Restricted Period

1 Min Read

March 26 (Reuters) - MSM International Ltd:

* GROUP’S OFFICE AND OPERATIONS IN MALAYSIA WILL REMAIN CLOSED DURING EXTENDED RESTRICTED PERIOD

* UNABLE TO QUANTIFY NOR DETERMINE EXTENT OF FINANCIAL IMPACT OF ORDER ON EARNINGS PER SHARE FOR FY20 & FY21

* REFERS TO MALAYSIA MOVEMENT CONTROL ORDER EXTENSION FROM 31 MARCH TO 14 APRIL

* GROUP IS UNABLE TO QUANTIFY NOR DETERMINE EXTENT OF FINANCIAL IMPACT OF ORDER ON EPS FOR FINANCIAL YEAR ENDING 31 MARCH 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below