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February 5, 2018 / 9:32 PM / in 2 hours

BRIEF-M&T Bank Receives Non-Objection From Fed Board Of Governors To Repurchase $745 Mln Shares

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - M&T Bank Corp:

* RECEIVED NOTICE OF NON-OBJECTION FROM BOARD OF GOVERNORS OF FEDERAL RESERVE SYSTEM TO REPURCHASE ADDITIONAL $745 MILLION OF COMMON SHARES

* RECEIVED NOTICE OF NON-OBJECTION TO REPURCHASE $745 MILLION OF SHARES OF COMMON STOCK, $0.50 PAR VALUE PER SHARE, BY JUNE 30, 2018

* M&T BANK SAYS REPURCHASE IS IN ADDITION TO $900 MILLION STOCK AUTHORIZED FOR REPURCHASE BY M&T'S BOARD UNDER M&T'S 2017 CAPITAL PLAN-SEC FILING Source text for Eikon: (bit.ly/2BY43nm) Further company coverage:

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