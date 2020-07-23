Company News
July 23, 2020 / 10:18 AM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-MTG: ESL And DreamHack Extend Streaming Portfolio With Huya Deal

1 Min Read

July 23 (Reuters) - Modern Times Group MTG AB:

* MODERN TIMES GROUP MTG ESPORTS PORTFOLIO COMPANIES ESL AND DREAMHACK HAVE TODAY JOINTLY ANNOUNCED ENTERING INTO A NEW AGREEMENT WITH HUYA INC (HUYA)

* ESL AND DREAMHACK EXTEND STREAMING PORTFOLIO WITH HUYA INC DEAL

* AGREEMENTS WILL INCREASE EXPOSURE FOR ESL AND DREAMHACK PARTNERS IN GLOBAL ESPORTS MARKET

* ONE-YEAR DEAL WITH HUYA, A LEADING GAME LIVE-STREAMING PLATFORM IN CHINA

* HUYA ACQUIRED RIGHTS TO BROADCAST DREAMHACK CS:GO AND DOTA 2 TOURNAMENTS VIA A SUB-LICENSING AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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