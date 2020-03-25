BRIEF-MTG Updates Strategic Review Due To Corona Virus Pandemic

March 25 (Reuters) - Modern Times Group MTG AB:
* REMAINS WELL FUNDED, WITH A NET CASH POSITION OF SEK 1.8 BILLION AS OF Q4 2019
* EXPECTED OPERATIONAL EFFECTS ON MTG’S ESPORT VERTICAL FROM CORONA VIRUS PANDEMIC, REPRESENTING 40 PERCENT OF 2019 GROUP REVENUE
* AT THIS POINT MTG IS NOT PROVIDING MARKET GUIDANCE FOR FULL YEAR 2020
* REVENUES IN ESPORTS VERTICAL IS EXPECTED TO DECLINE BY 35-45 PERCENT IN 1H 2020, IN COMPARISON TO SAME PERIOD 2019.
* Q1 2020 ESPORT REVENUE WILL DECLINE BY APPROXIMATELY 25 PERCENT COMPARED TO SAME PERIOD 2019
* THERE ARE LIMITED POSSIBILITIES TO REDUCE COST BASE IN QUARTER
* FROM Q2 2020, ESL AND DREAMHACK ARE REDUCING BOTH COST OF GOODS SOLD AND FIXED COSTS
* EXPECTS AN IMPROVED OPERATIONAL PERFORMANCE IN 2H 2020, SUPPORTED BY RESCHEDULED MASTER PROPERTIES AND FESTIVALS FOR BOTH ESL AND DREAMHACK
* BOARD CONTINUES TO BELIEVE THAT A SEPARATION OF GAMING AND ESPORTS BUSINESSES, IS BEST WAY TO MAXIMIZE SHAREHOLDER VALUE
* SEPARATION MAY BE IMPLEMENTED EITHER THROUGH A SALE OF GAMING BUSINESS OR THROUGH A LISTING ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET
* WILL PROPOSE TO UPCOMING AGM THAT IT APPROVE A MANDATE TO BE ABLE TO DECIDE FROM TIME TO TIME UP UNTIL 2021 AGM ON BUYING BACK UP TO 10 %
* HAS NO INTENTION OF IMPLEMENTING SUCH A BUY-BACK UNTIL PANDEMIC HAS BEEN BROUGHT UNDER CONTROL
* IS NOT PROVIDING MARKET GUIDANCE FOR FULL YEAR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)